ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة والمقلدة في البحيرة

ضبط قطاع الأمن العام، شخصين بالبحيرة لإدارتهما مصنع "غير مرخص" لتصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين علامات تجارية مقلدة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاملين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة دمنهور لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعتمدة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.





ضبط مصنع لتصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة والمقلدة فى البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وعثر بداخل المصنع على (1,5 طن أسلاك كهربائية مختلفة الأنواع مدون عليها علامات تجارية "مقلدة" وأخرى مُعدة للتصنيع - 240 كيلو جراما من مادة البلاستيك الخام - ميزان رقمى - كمية من الملصقات مدون عليها علامات تجارية).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتصنيع المضبوطات بقصد الغش التجارى وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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