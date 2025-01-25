السبت 25 يناير 2025
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حوادث

الداخلية: إتاحة رخص السيارات المزودة بشرائح ذكية في 10 محافظات

إتاحة رخص السيارات
إتاحة رخص السيارات المزودة بشرائح ذكية في 10 محافظات

كشفت وزارة الداخلية، عن إتاحة رخص السيارات المزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات حتى الآن، ويجرى استكمال المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

إتاحة رخص السيارات مزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات 

وأوضحت وزارة الداخلية، تزامنا مع ذكرى عيد الشرطة 73، بان الشرائح الذكية يتم قرائتها بصورة آلية باستخدام الاجهزة الحديثة، فضلا عن استخراج  رخص التسهيل الذكية بعدد 13 محافظة بهدف فحص تراخيص ميدانيا بكل سهولة.

الداخلية: اتاحة رخص السيارات مزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات 
إتاحة رخص السيارات مزودة بشرائح ذكية فى 10 محافظات 

كما حرصت وزارة الداخلية، خلال عام 2024، عن تطوير وحدات المرور  مع تسهيل الحصول على شهادات بيانات المركبات دون التقيد بوحدة الاصدار محل الإقامة من خلال منظومة أمان.

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وزارة الداخلية منظومة أمان عيد الشرطة 73 ذكرى عيد الشرطة الأجهزة الحديثة

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