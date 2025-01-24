أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

أقدمت سيدة أردنية في منطقة الكمالية، على إحراق زوجها باستخدام مادة "الجاز" والسجائر، بعد اندلاع نزاع بينهما، ما دفع السيدة إلى تنفيذ جريمتها بشكل متوحش.

أردنية تحرق زوجها بالجاز والسجائر

ووفق شهود عيان، أن الزوجة الأردنية استغلت لحظة وجودها مع زوجها في المنزل وأشعلت النار فيه باستخدام السجائر والمواد القابلة للاشتعال.

واستمر الزوج في محاولات الهروب من النيران التي بدأت تلتهم جسده، قبل أن تتمكن قوات الطوارئ من الوصول إلى المكان لإخماد الحريق.

حروق بليغة في جسد الزوج الأردني

وحسب وسائل إعلام أردنية، نُقِل الزوج إلى المستشفى في حالة حرجة، إذ يعاني من حروق بليغة في معظم جسده، وهو يخضع حاليًا للعلاج تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

تقرير الطب الشرعي أكد أن الحالة الصحية للزوج تتطلب متابعة دقيقة، مشيرا إلى أن الإصابات التي تعرض لها قد تكون طويلة الأمد وتستدعي فترة علاج مكثفة.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثة كانت نتيجة لخلافات شخصية بين الزوجين، ولكن سيتم تأكيد التفاصيل في سياق التحقيقات.

وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية، فقد تم القبض على السيدة المتهمة، ونقلها إلى قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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