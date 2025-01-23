كسر بعظام الجمجمة، الطب الشرعي يكشف تفاصيل مصرع عامل في مصر القديمة

كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي لعاطل لقى مصرعه على يد اثنين من زملائه بمنطقة مصر القديمة بسبب اتهامهما له بسرقة سرج حصان عن أسباب الوفاة.



وجاء في التقرير أن المجني عليه لقى مصرعه نتيجة إصابته بكسر شرخي بالصدعية اليسرى بالجمجمة، جائز الحدوث من الضرب على الرأس بجسم أو أجسام صلبة راضه أيا كان نوعها، وهو جائز الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

وأضاف التقرير، أن المجني عليه تعرض للضرب باستخدام عصا خشبية، والركل بالقدم والضرب بزجاجة أو جميعهم أو ما في حكمهم، وإن الكسر المشاهد بعظام الجمجمة من شأنه إحداث الإصابة وتعزي الوفاة لهذا الكسر.



كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة عاطل لاتهامه بالاشتراك مع آخر محكوم عليه في قتل زميلهم ضربا بعصا خشبية حتى الموت في منطقة مصر القديمة بالسجن المشدد 5 سنوات لإجباره على الاعتراف بسرقة سرج حصان.

وجاء في أمر إحالة المتهم م. ج إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون 27 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة اشترك مع آخر محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بضرب المجنى عليه خ. ج عمدا مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتله بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قام بذلك لإجبار المجني عليه على الاعتراف بواقعة سرقة "سرج حصان" فأعد لهذا الغرض أداة عصا خشبية، وانهالا عليه بها محدثين إصابته التي أودت بحياته.

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