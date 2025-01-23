وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الرمد بالزقازيق ويُتابع أعمال التطوير

تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية تطوير مستشفى الرمد ضمن مشروع المبني الجديد.

الاستراحات الخاصة بالمرضى

كما تفقد وكيل الوزارة أعمال تطوير الاستراحات الخاصة بمرضى العيادات الخارجية وذويهم، ومشروع مبنى الرمد الجديد، متابعًا التشطيبات النهائية التي تمت بالمشروع، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان،

الوقوف على نسب تنفيذ الاعمال

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى لـ صحة الشرقية ان ذلك جاء بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وآخر المستجدات، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

المبنى القديم بالمستشفى

كما تفقد الدكتور هاني جميعة الأقسام الطبية الأخرى بالمبنى القديم بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال، والقسم الداخلي، والعمليات الجراحية، ووحدة الليزر، والصيدليات، ووحدة التعقيم، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأقسام الطبية،

الانتهاء من قوائم الانتظار

مؤكدًا على مدير المستشفى، بضرورة إجراء العمليات المتقدمة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

بدأ العمل بالمستشفى 2004مساحته 2500 م

وقال جميعة إن مشروع مستشفى الرمد الجديد، قد بدأ تنفيذ الأعمال به من عام ٢٠٠٤، والمبنى على مساحة ٢٥٠٠م تقريبًا، لتنتهي بذلك الأعمال الإنشائية والتشطيبات بتكلفة إجمالية بلغت ١٩٠ مليون جنيه،

الاقسام الداخلية قدرتها 17 سريرا

لافتًا إلى أن المبني مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويشمل عيادات خارجية، وأقسام داخلية بقدرة استيعابية ١٧ سريرا، وقسم عمليات جراحية مزود بعدد ٤ غرف عمليات، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة.

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