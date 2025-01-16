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صحة الشرقية: انطلاق قافلة طبية بالسنيطة

انطلاق قافلة طبية
انطلاق قافلة طبية بالسنيطة مركز فاقوس، فيتو

 أطلقت صباح اليوم الخميس القافلة الطبية المجانية بقرية السنيطة  التابعة لمركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية، وذلك لتعمل يومى الخميس والجمعة ١٦ - ١٧ يناير ٢٠٢٥، وهى ضمن مبادرة بداية بناء الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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الكشف والعلاج مجانا 

 وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن  مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، إن القافلة ستقوم بالكشف المجانى وكذلك والعلاج، وذلك فى جميع التخصصات الطبية  والتى من الممكن أن يعانى منها المواطنون. 

 

الكشف على جميع التخصصات 

 وقال إنه سيتم الكشف على  تخصص النساء والولادة، بالإضافة إلى  خدمات تنظيم الأسرة والكشف الطبى على جميع أمراض الأطفال وأيضا أمراض العيون والرمد، وكذلك جميع مايطرأ فيما يخص الأسنان.

 

مناظرة حالات الباطنة والأنف والأذن 

 كما يتم مناظرة حالات الباطنة العامة، وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وكذلك كسور وآلام العظام  ثم الجراحة العامة والدقيقة والجلدية والتناسلية  

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إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة 

 وقال عبدالفتاح إنه سيتم إرسال المرضى المحتاجين إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات العامة  والمركزية، ومنهم مستشفى فاقوس العام، كما سيتم إجراء التحاليل اللازمة بالقافلة بالغضافة إلى أداء خدمات الأشعة للمرضى والتحاليل.

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مبادرة بداية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرية السنيطة مركز فاقوس محافظة الشرقية القافلة الطبية المجانية

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