معارك وغزوات، "ذات الصواري" أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي

معركة ذات الصواري، يستمر القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، في تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وفي السطور التالية نتناول أحداث وأسباب معركة ذات الصواري، وهي أول معركة بحرية في التاريخ الإسلامي.

معركة ذات الصواري

وقعت معركة ذات الصواري بين المسلمين والإمبراطورية البيزنطية في العام 35 هـ، وكانت أول معركة بحرية يخوضها المسلمون. وبدأت فكرة الأسطول البحري الإسلامي حين عَرض معاوية بن أبي سفيان على الخليفة عمر بن الخطاب بناء أسطول بحري عسكري للمسلمين ردعًا وحماية من الخطر البيزنطي على بلاد المسلمين.

معركة ذات الصواري

الأسطول البحري الإسلامي

فقابل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك الأمر بالرفض؛ خوفًا على المسلمين من خوض تجربة قد تحمل خطرًا على حياتهم بعدما سمع وصف البحر المُقلق من عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، وأجاب بحزم أنّ مسلمًا واحدًا أعظم وأكثر أهمية من بلاد الروم كافة.

لكن في خلافة عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أعاد معاوية بن أبي سفيان عرض فكرته في بناء أسطول بحري، لم يوافق عثمان -رضي الله عنه- في البداية، لكنّ معاوية بقي يحاول حتى نال موافقة الخليفة عثمان، ولكن بشروط مهمة لا يمكن التنازل عنها؛ منها أن يقوم بالأمر على أكمل وجه، وأن يُخير المسلم في التحاقه في غزو البحر، وأن يخرج هو وامرأته في غزو البحر ويكون على رأسهم؛ حتى يتأكد أنّ معاوية لن يتهاون أبدًا في حياة أي مسلم، وبعد أن أخذ معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- الموافقة، شَرع في بناء أول أسطول بحري عسكري إسلامي وخلال سنوات قليلة بُنيت أول قوة عسكرية بحرية للمسلمين.

ذات الصواري

أسباب المعركة

أصاب الإمبراطور البيزنطي الهلع والخوف على الوجود البيزنطي عندما علم بأمر القوة الهائلة البحرية والبرية التي قام المسلمون بإعدادها لمهاجمة القسطنطينية، خصوصًا بعد معرفته بأخبار فتح أفريقيا وتوغل المسلمين إلى بلاد النوبة، فقرر التجهز لمواجهة عنيفة تُنهي القوة البحرية الحديثة للمسلمين في مهدها.

وصلت هذه الأنباء إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فأعطى أوامره لمعاوية بتجهيز القوتين البحرية والبرية وحشد أكبر قوة ممكنة لردعهم ومواجهتهم، خرج معاوية على رأس القوة البرية من دمشق، وخرج أسطولان أحدهما من طرابلس بقيادة بسر بن أبي أرطأة، والآخر من مصر بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح، والتقيا في ساحل عكا ثم اتجهوا إلى الشمال.

انتصار ساحق للمسلمين في أول معركة بحرية

خيّر المسلمون البيزنطيين بالقتال برًا أو بحرًا لما التقى الفريقان على الحدود الساحلية البيزنطية، فاختار البيزنطيون أن يقاتلوا بحرًا؛ ظنًا منهم أنّ المسلمين أقل خبرة في القتال على الماء، وأضعف من أن يهزموهم بقلة خبرتهم، فقام المسلمون بربط السفن مع بعضها؛ فكانت أرض المعركة أسطح السفن.

ودارت معركة حامية الوطيس حتى وصلت أمواج البحر إلى الساحل باللون الأحمر من كثرة الدماء، وحارب المسلمون ببسالة حتى كُتب لهم النصر العظيم، وسميت بذات الصواري لأنه اشترك عدد كبير من السفن بهذه المعركة من كلا الطرفين.

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