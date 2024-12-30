فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

شهر رجب، يعتبر شهر رجب عند المسلمين، شهر الفضائل والبركات، والثواب العظيم، كما أنه من الأشهر الحرم. أما في تاريخ الفتوحات الإسلامية، فقد شهد شهر رجب أهم انتصارات وفتوحات المسلمين، ويعد مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي.



ونتناول في التقرير التالي، بعض الأحداث المهمة التي وقعت في شهر رجب مثل؛ غزوة تبوك وفتح دمشق وتحرير المسجد الأقصى.

غزوة تبوك



في شهر رجب من العام التاسع هجريًّا، وقعت غزوة تبوك التي كان يحارب فيها المسلمون ضد الروم؛ لنشر الدين الإسلامي، وأيضًا بعد أنباء حشد الروم قوّاتها لغزو المسلمين، وسميت غزوة تبوك بهذا الاسم؛ بسبب وقوع بئر يسمى تبوك في طريقهم إلى أرض الروم، وسُمّيت أيضًا بـ «غزوة العسرة» بسبب وجود مظاهر الشدّة والعسرة فيها، من حرارة الجو، وندرة الماء، وبعد المكان، إضافة إلى ذلك كان المسلمون يعيشون حالة من الفقر وضيق الحال، وقد أوضح القرآن الكريم حالهم في قوله تعالى:«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» (التوبة: 117).

غزوة تبوك - تعبيرية



لم يجد جيش المسلمين أثرًا للروم أو حلفائهم عندما وصلوا إلى تبوك، لما ألقاه الله من الخوف والرعب في قلوب الروم، فغنموا عددًا كبيرًا من المتاع والأنعام، وأسروا ملكها، وأتوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فصالحه على دفع الجزية، ثم أطلق سراحه.

فتح دمشق

جاء فتح دمشق، على يد أبي عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، في 20 من شهر رجب عام 13هـ، وقيل في 16 من شهر رجب سنة 14 هجريًّا، بعد حصار دام أكثر من شهر لعاصمة الشام.

سقوط الروم وفتح دمشق

انتهت آخر الحروب الرومانية الفارسية في 627 م، عندما اختتم هرقل حملة ناجحة ضد الفرس في بلاد ما بين النهرين. وفي الوقت نفسه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتوحيد الجزيرة العربية تحت راية الإسلام. وبعد وفاته في عام 632 م، نجح الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق بقمع حركات التمرد الداخلية الساعية إلى الإطاحة بالدولة الوليدة ثم سعى بعد ذلك لفتح البلدان الواقعة خارج حدود شبه الجزيرة العربية.

المسجد الأموي في دمشق

حصار المسلمين لدمشق

بعد ذلك، غزا أبو بكر الصديق الإمبراطورية البيزنطية في بلاد الشام وهزم بشكل حاسم الجيش البيزنطي في معركة أجنادين. وسارت جيوش المسلمين اٍلى الشمال وفرض حصارًا على دمشق. وسقطت المدينة في أيدي المسلمين بعد أن قام أحد الأساقفة بإبلاغ خالد بن الوليد أنه من الممكن خرق أسوار المدينة بمهاجمة موقع معين دفاعاته طفيفة فقط في الليل. عندما قام خالد بالهجوم من البوابة الشرقية قام توماس، قائد الحامية البيزنطية، بالتفاوض على الاستسلام السلمي مع القائد أبو عبيدة بن الجراح وتم الاتفاق على تسليم المدينة.

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تحرير المسجد الأقصى



كما استعاد المسلمون القدس الشريف من أيدي الصليبيين، في شهر رجب، على يد صلاح الدين الأيوبي سنة 583هـ، عندما أصبح الطريق ممهدا إلى بيت المقدس بعد معركة حطين يوم 25 ربيع الآخر سنة 583هـ، التي كان انتصار المسلمين فيها عظيما، وهزيمة الصليبيين ساحقة، حيث قُتل لهم فيها خيرة فرسانهم، وفقدوا فيها عددا كبيرا من جنودهم بين الأسير والقتيل.

المسجد الأقصى في القدس

وفي يوم الجمعة 27 من شهر رجب عام 583هـ، دخل جيش المسلمين القدس الشريف والمسجد الأقصى بعد 91 عامًا من استيلاء الصليبيين عليها.

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