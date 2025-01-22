الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تكشف أجندة أولوياتها ومهامها السياسية في عهد ترامب

وزير خارجية امريكا
وزير خارجية امريكا ماركو روبيو،فيتو

حدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أولويات ومهمة وزارته والسياسات المتبعة خلال الفترة القادمة بمعايير ثلاثة، وهو أن تجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا وازدهارًا وأقوى.

وقال روبيو في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطاه توجيهًا لوضع المصلحة الوطنية الأساسية الأمريكية كمهمة رئيسة للسياسة الخارجية، مع تبرير كل دولار يتم انفاقه، وكل برنامج يتم تمويله، وكل سياسة متبعة.

وأكد المسؤول الأمريكي أنه سيبني وزارة خارجية أكثر ابتكارًا ورشاقة وتركيزًا"، مشيرًا إلى هذا يتطلب "استبدال بعض الأولويات، وتقليل التركيز على بعض القضايا، والقضاء على بعض الممارسات.

أولويات الخارجية الأمريكية التي حددها روبيو:

الحد من الهجرة الجماعية وتأمين الحدود. 

لن تقوم وزارة الخارجية بعد الآن بأي أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية.

 إن علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الأخرى، سوف تعطي الأولوية لتأمين حدود أمريكا، ووقف الهجرة غير الشرعية والمزعزعة للاستقرار، والتفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين.

يتعين علينا أن نكافئ الأداء والجدارة، بما في ذلك داخل صفوف وزارة الخارجية.

وقف التركيز على القضايا السياسية والثقافية التي تسبب الانقسام في الداخل وغير الشعبية في الخارج.

 وهذا من شأنه أن يسمح لنا بإدارة سياسة خارجية عملية بالتعاون مع دول أخرى لتعزيز مصالحنا الوطنية الأساسية وقف الرقابة وقمع المعلومات. 

لقد توسعت جهود وزارة الخارجية لمكافحة الدعاية الخبيثة وتغيرت بشكل أساسي منذ عصر الحرب الباردة، ويجب علينا إعادة تحديد أولويات الحقيقة.


إن وزارة الخارجية التي أقودها ستدعم وتدافع عن حقوق الأمريكيين في حرية التعبير، وستنهي أي برامج تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى فرض الرقابة على الشعب الأمريكي.


الاستفادة من نقاط قوتنا والتخلص من سياسات المناخ التي تضعف أمريكا. 

وفي حين لن نتجاهل التهديدات لبيئتنا الطبيعية وسندعم الحماية البيئية المعقولة، فإن وزارة الخارجية ستستخدم الدبلوماسية لمساعدة الرئيس ترامب على الوفاء بوعده بالعودة إلى الهيمنة الأمريكية في قطاع الطاقة.

وختم روبيو بيانه بالقول إن أجندة ترامب والعلاقات الخارجية "ستوجه إعادة تركيز وزارة الخارجية على المصالح الوطنية الأمريكية"، كما أشار إلى أنه سيعمل على تمكين السلك الدبلوماسي الأمريكي من تعزيز مهمته في "جعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا، في خضم التنافس بين القوى العظمى الناشئة اليوم"

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