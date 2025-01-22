أخبار الفن اليوم: دنيا سمير غانم تستأنف تصوير مسلسل "عايشة الدور".. طرح فيلم الرعب Nosferatu عبر المنصات الرقمية.. وتامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بالفيديو الاستعراضي مع نيللي كريم

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 18 يناير بالأحداث والأخبار الفنية المتنوعة.. نستعرض أبرز العناوين خلال النشرة الفنية التالية:

نشرت الفنانة أروى جودة، فيديو جديدا، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني معلقة بقولها: "دول آخر ڤيديوهين، وتاني من أجل الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية، زي ليه أهلها مش موجودين معاها وفين أهل العريس".



وتابعت أروى: "إحنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل إنه إجراء قانوني ومش محتاجين معانا غير الشهود (المستشار حسام نجم وأحمد الخواجة) وحضور أختي كان مفاجأة ليا".





عادت الفنانة دنيا سمير غانم لاستئناف تصوير مسلسل “عايشة الدور” بأحد الأستوديوهات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد حصولها على أجازة من التصويرة لمدة ثلاثة تصوير، بسبب سفرها إلى مدينة الرياض لحضور حفل جوي أوردز.



وكثفت دنيا ساعات التصوير من أجل أنجاز حلقات العمل قبل حلول الشهر الكريم، خاصة أنه من المفترض أن يعرض المسلسل في الجزء الأول من شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

رشح المخرج طارق العريان، الفنانة منة شلبي للقيام بدور البطولة النسائية بالجزء الثاني من فيلم “ السلم والثعبان”، أمام الفنان عمرو يوسف.

وكان من المفترض أن تشارك الفنانة منى زكي في بطولة الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه بعد ترشيح العريان لها، ليذهب الدور إلى منة شلبي.

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زعلان مني يا شتا” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.



أغنية محمود العسيلي

أغنية محمود العسيلي الجديدة زعلان مني يا شتا من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

أعلن المنتج الفني، هشام جمال، موعد طرح أغنية مسلسل “موضوع عائلي 3”.



وشارك هشام جمال الجمهور بصورة له مع الفنان أحمد سعد وعلق “هشام”، على الصورة التى طرحها عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، قائلًا: “ألف تحية..للناس الحقيقية..الناس العشرية..صحاب أحلى نفسية“، أغنية مسلسل “موضوع عائلي ٣”، النهاردة الساعه ٩ مساء على جميع المنصات”.

ردت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، على انتقادات أطباء التجميل لها بعد تصريحاتها عن استخدامات الفيلر الخاطئ وتأثيره السلبي على شفتيها.



وقالت شام الذهبي: “إن سبب هجوم الأطباء عليّ هو فيديو نزلته عن سوء استخدام الفيلر على شفايفي، وكثرة الحقن والتذويب، وأنا بدأت حقن شفايفي من زمان، عندما كنت 22 سنة للأسف، وكان الإجراء التجميلي الوحيد اللي عملته مع عملية لأنفي”.

يستعد الكاتب الصحفي والباحث السياسي في شئون التنظيمات الإسلامية «السيد الحراني»، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الجديد «ثورة 30 يونيو والاستجابة للقدر» صدر عن دار كنوز للنشر والتوزيع في عدد 400 صفحة من القطع الكبير.



قال الحراني إن كتابه الذي استغرق عدة أعوام؛ من أجل الانتهاء منه مقسم على ثمانية أبواب في تسعة عشر فصل ويروي بالتفاصيل والأسرار والمستندات ما يقرب من ثلاثة مئات موضوع وحدث وواقعة ترصد الحكاية منذ بداية تمهيد الرئيس الراحل «مبارك» المناخ المصري العام لقبوله العبث بمواد الدستور عام 2005 من أجل زرع نجله «جمال» رئيسًا لمصر مرورًا برصد جزء كبير من ظواهر مراكز القوى والفساد المالي والسياسي الذي وصل آنذاك للركب «كما قال الدكتور زكريا عزمي أحد أركان نظام مبارك» لذلك وحتى لا تسقط بالتقادم أو النسيان تلك المرحلة وأسماء أبطالها الفسدة من الذاكرة كشف الكتاب خريطة أصدقاء الوريث وما تحصلوا عليه من مزايا ومنافع مالية وسياسية بدون وجه حق وعلى رأس تلك الظواهر كان المهندس «أحمد عز» الذي يبلغ من العمر الآن 66 عامًا وكان أحد قيادات الحزب الوطني المنحل والذي بالفعل قدم لأسباب كثيرة للمحاكمة في 6 مارس 2013 وقضت محكمة جنايات الجيزة بسجنه 37 عامًا ثم خرج في 7 أغسطس 2014 بكفالة مالية قدرها 250 مليون جنيه، وانتهى الأمر بتصالحه في نهاية عام 2018.

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ببرنامج فني حافل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقامة في الفترة ٢٤ يناير وحتى ٦ فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".



برنامج قصور الثقافة في معرض الكتاب

ويشهد البرنامج أكثر من ٣٥ عرضا فنيا، تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمجان على مسرحي بلازا "١، ٢" بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة لها من مختلف المحافظات.





تامر حسني ونيللي كريم، نجح الفنان تامر حسني، في تصدر تريند اليوتيوب"، بعد طرحه الفيديو الاستعراضي مع الفنانة نيللي كريم في حفل جوي أووردز.



في هذا السياق، وصل الفيديو الذى نشره “تامر” عبر قناته على اليوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة.

طرح اليوم الأربعاء، فيلم الرعب Nosferatu، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد نجاحه في تحقيق إيرادات ضخمة في السينمات، وإشادات إيجابية من النقاد.



تفاصيل فيلم الرعب Nosferatu

فيلم Nosferatu، يعد أحد أبرز أفلام 2024، وهو من إخراج روبرت إيجرز، ويعد Nosferatu إعادة إنتاج للفيلم الصامت الصادر في عام 1922.

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