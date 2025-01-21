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موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10

أبطال موضوع عائلي،
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مسلسل موضوع عائلي 3، يستقطب مسلسل موضوع عائلي 3 اهتمامًا كبيرًا من الجمهور المتابع له، ويترقب الجمهور بشغف عرض الحلقة الأخيرة لمعرفة مصير شخصياتهم المفضلة الذين تابعوهم على مدار الحلقات الماضية.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 10 يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، وستكون الحلقة العاشرة هي أيضًا الحلقة الأخيرة من المسلسل.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

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