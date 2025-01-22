الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر تريند اليوتيوب بالفيديو الاستعراضي مع نيللي كريم

تامر حسني ونيللي
تامر حسني ونيللي كريم

تامر حسني ونيللي كريم، نجح الفنان تامر حسني، في تصدر تريند اليوتيوب"، بعد طرحه الفيديو الاستعراضي مع الفنانة نيللي كريم في حفل جوي أووردز.

في هذا السياق، وصل الفيديو الذى نشره “تامر” عبر قناته على اليوتيوب ما يقرب من مليون مشاهدة.

رسالة تامر حسني لنيللي كريم

على جانب آخر، علق الفنان تامر حسني، على استعراضه مع الفنانة نيللي كريم بحفل جوي أووردز 2025 بالرياض.

وقال تامر حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أشكر نيللي كريم لأنها دايما متجددة ومتنوعة وجميلة في كل شيء تقدمه".

مسئولية استعراض تامر حسني 

وتابع: "كانت مسئولية كبيرة في تقديم شيء مختلف وسط الفنانين العالميين، وأنا دائما عندي غيرة على الفنان المصري والعربي وأدرك بوجود نجوم عالميين متواجدين بحفل جوي أووردز".

حدث عالمي في جوي أووردز 

وأكمل: وجدت كل الدعم من تركي آل الشيخ وقيل لي أحلم وستجد ما ترغب فيه متوفرا في الاستعراض، رأيت مهرجان وحدث فوق العالمي على مستوى التنظيم، رأيت إبهار وعمل فني به جهد فكري كبير، الحدث كان فوق العالمي.

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