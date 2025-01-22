الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

طرح فيلم الرعب Nosferatu للمشاهدة عبر المنصات الرقمية

Nosferatu، فيتو
Nosferatu، فيتو

طرح اليوم الأربعاء، فيلم الرعب Nosferatu، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد نجاحه في تحقيق إيرادات ضخمة في السينمات، وإشادات إيجابية من النقاد.

تفاصيل فيلم الرعب Nosferatu

فيلم Nosferatu، يعد أحد أبرز أفلام 2024، وهو من إخراج روبرت إيجرز، ويعد Nosferatu إعادة إنتاج للفيلم الصامت الصادر في عام 1922.

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وتدور أحداث Nosferatu، حول مصاص دماء مرعب، يعجب بشدة بامرأة شابة مسكونة، مما تسبب في رعب لا يوصف في أعقاب ذلك.

الفيلم  بطولة كل من؛ نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.

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