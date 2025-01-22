الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمود العسيلي يطرح أغنية زعلان مني يا شتا (فيديو)

محمود العسيلي، فيتو
محمود العسيلي، فيتو

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أعماله الغنائية بعنوان “زعلان مني يا شتا” وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية محمود العسيلي 

أغنية محمود العسيلي الجديدة زعلان مني يا شتا من كلمات فلبينو أحمد ومن ألحان العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

وفي شهر أكتوبر الماضي احتفل المطرب محمود العسيلي بحفل زفافه من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى “نوف”، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

سبب انفصال العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

وسبق وكشف محمود العسيلي عن سبب انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة:أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية  يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح.

 

 

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محمود العسيلي المطرب محمود العسيلي أغنية محمود العسيلي
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