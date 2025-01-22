الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

في مقطعي فيديو، أروى جودة توجه رسالة جديدة لجمهورها بعد عقد قرانها

أروى جودة
أروى جودة

 نشرت الفنانة أروى جودة، فيديو جديدا، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، ظهرت فيه وهي ترقص وتغني معلقة بقولها: "دول آخر ڤيديوهين، وتاني من أجل الناس اللي بتعشق الأسئلة الفرعية، زي ليه أهلها مش موجودين معاها وفين أهل العريس".

وتابعت أروى: "إحنا اتعاملنا مع جوازنا في وزارة العدل إنه إجراء قانوني ومش محتاجين معانا غير الشهود (المستشار حسام نجم وأحمد الخواجة) وحضور أختي كان مفاجأة ليا".

واختتمت منشورها قائلة: "وغير كدة، لأن ميعادنا كان الساعة ٨ الصبح، فصعب عليا إني أصحي والدتي بدري أوي كدة ووالدي توفاه الله من سنة ونص.. ولكل اللي زعلوا إننا ما قلنالهمش، والله العظيم إحنا معتبرين إن يوم جوازنا هيكون يوم فرحنا اللي هنحتفل معاكم بيه، وزعلكم غالي جدًا علينا.. ولولا إنه تم تسريب صورنا من مكتب زواج الأجانب، كنا هنحتفظ بالمعلومة لنفسنا".

وأعلنت الفنانة أروى جودة، عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي الجنسية، حيث نشرت عددا من الصور لهما، أثناء عقد القران بمكتب زواج الأجانب بالقاهرة.


وظهرت أروى وهي ترتدي ملابس بيضاء، ووضعت على رأسها طرحة الزفاف، كما علقت على الصور قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٥ بمن اختاره اللّٰه لي".

زوج أروى جودة

 

زوج أروى جودة هو جون باتيست، رجل أعمال فرنسي إيطالي، ناشط في مجال الأزياء ويساعدها في اختيار الفساتين، سبق له الزواج ولديه ابن، والذي ظهر لأول مرة برفقته في مهرجان الجونة السينمائي.

 

وأكدت أروى أن جون باتيست أشهر إسلامه، بعد أن زار مشيخة الأزهر بالقاهرة، وغير اسمه لـ"آدم"

 

ابن زوج أروى جودة، جون باتسيت، أظهر دعمه العاطفي للعلاقة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "إنها امرأة جميلة من الداخل والخارج".

 

يفضل “آدم” زوج أروى جودة الابتعاد عن الأضواء، ولا يدير أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يدير أعماله بين فرنسا وإيطاليا، ما يجعله مشغولًا في أسواق الأزياء الأوروبية.

 

 

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