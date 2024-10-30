مفاجأة بشأن زوجة محمود العسيلي الجديدة (فيديو)

فاجأ الفنان محمود العسيلي جمهوره ومتابعيه بـ احتفاله، أمس الثلاثاء، بحفل زفافه للمرة الرابعة من “نوف”، وذلك في حفل عائلي بسيط جمع الأسرتين.

محمود العسيلي يحتفل بحفل زفافه

وبالبحث عن زوجة محمود العسيلي الجديدة “نوف”، اتضح أنها هي فتاة سعودية وظهرت معه في أغنية أنت هنا في الساحل، والتي طرحت في وقت سابق.

ويعتبر زواج محمود العسيلي من نوف هي الزيجة الرابعة له، وذلك بعد انفصاله عن زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم بعد 9 أشهر.

سبب انفصال العسيلي عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم

وسبق وكشف محمود العسيلي عن سبب انفصاله عن خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وقال في تصريحات تلفزيونية سابقة: أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعني لو أنا متضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاتنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار لينا أننا منكملش لأن العمر قصير وأنا بحاول أعيش مبسوط ومرتاح.

وأضاف "العسيلي" في ناس بتفضل دايسة على نفسها لأسباب كتيرة جدًّا في العلاقات الزوجية والشخصية وأنا اتجوزت 3 مرات عشان عايز الاستقرار والعيلة، وفي الجوازتين الأولانيين أنا اللي قررت أبعد، لأني فقدت الأمل أن العلاقة دي تتصلح.