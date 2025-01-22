الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق العريان يرشح منة شلبي لبطولة فيلم "السلم والثعبان 2 " أمام عمرو يوسف

منة شلبي
منة شلبي

رشح المخرج طارق العريان، الفنانة منة شلبي للقيام بدور البطولة النسائية بالجزء الثاني من فيلم “ السلم والثعبان”، أمام الفنان عمرو يوسف.

وكان من المفترض أن تشارك الفنانة منى زكي في بطولة الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه بعد ترشيح العريان لها، ليذهب الدور إلى منة شلبي.

فيلم الهوى سلطان 

وشاركت مؤخرًا الفنانة منة شلبي في بطولة فيلم “الهوى سلطان”، مع الفنان أحمد داود، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا أثناء عرضه بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منة شلبي أزمة منة شلبي المخرج طارق العريان

مواد متعلقة

منة شلبي تقدم العزاء لـ ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها

طارق العريان يسافر إلى لندن لقضاء رأس السنة برفقة زوجته
ads

الأكثر قراءة

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا في حادث إطلاق نار بـ قنا

أول قرار من النيابة بشأن ضحية حادث الأقصر

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أهالي الأقصر عن مرتكب جريمة منطقة أبو الجود: "مختل وكان معيشنا الرعب"

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل مع قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية