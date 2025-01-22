طارق العريان يرشح منة شلبي لبطولة فيلم "السلم والثعبان 2 " أمام عمرو يوسف

رشح المخرج طارق العريان، الفنانة منة شلبي للقيام بدور البطولة النسائية بالجزء الثاني من فيلم “ السلم والثعبان”، أمام الفنان عمرو يوسف.

وكان من المفترض أن تشارك الفنانة منى زكي في بطولة الفيلم، إلا أنها اعتذرت عنه بعد ترشيح العريان لها، ليذهب الدور إلى منة شلبي.

فيلم الهوى سلطان

وشاركت مؤخرًا الفنانة منة شلبي في بطولة فيلم “الهوى سلطان”، مع الفنان أحمد داود، وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا أثناء عرضه بالسينمات.

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري

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