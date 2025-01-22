معرض الكتاب، قصور الثقافة تقدم 35 عرضا فنيا مجانا للجمهور

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ببرنامج فني حافل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، المقامة في الفترة ٢٤ يناير وحتى ٦ فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة".

برنامج قصور الثقافة في معرض الكتاب

ويشهد البرنامج أكثر من ٣٥ عرضا فنيا، تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمجان على مسرحي بلازا "١، ٢" بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة لها من مختلف المحافظات.

وتنطلق العروض الفنية يوم الجمعة ٢٤ يناير من مسرح بلازا "٢" في تمام الثانية مساء مع عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، يعقبه عروضا فنية لفرقتي حلايب التلقائية وقصور الثقافة لأغاني الأطفال في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

وتواصل فرقة حلايب التلقائية عروضها في اليوم التالي على مسرح بلازا ٢ في تمام الواحدة والنصف مساء، يعقبها عرضا لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، فيما تقدم فرقة التنورة التراثية عرضا فنيا في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

فعاليات قصور الثقافة

وفي يوم الأحد ٢٦ يناير، تبدأ الفعاليات مع عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية الساعة الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، يعقبه عروض لكورال أطفال شبرا الخيمة، وحلايب التلقائية في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

ويشهد يوم الإثنين ٢٧ يناير عروضا فنية لفرقة حلايب التلقائية وطنطا للموسيقى العربية على مسرح بلازا ٢، في تمام الواحدة والنصف مساء، ويشهد مسرح بلازا ١ في الوقت نفسه عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.

وتبدأ فعاليات اليوم التالي مع عرض فني لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية في تمام الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، يليه عرضا فنيا لفرقتي حلايب التلقائية وكورال أطفال روض الفرج في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

ويتضمن يوم الأربعاء ٢٩ يناير عرضا فنيا لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، بجانب فقرات متنوعة لفرقة حلايب التلقائية وذلك في تمام الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، فيما تقدم فرقة أغاني الشباب عرضا فنيا على مسرح بلازا ١ في تمام الثالثة مساء.

ويشارك في اليوم التالي كل من؛ فرقة سوهاج للفنون الشعبية وحلايب التلقائية على مسرح بلازا ١ في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، فيما يقدم كورال أطفال بورسعيد عرضا فنيا في الوقت نفسه على مسرح بلازا ٢.

ويختتم الشهر بعروض فني لفرقتي حلايب التلقائية والنيل للآلات الشعبية في تمام الثانية مساء على مسرح بلازا ٢، يعقبها عرض فنيا على مسرح بلازا ١ لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

وتتواصل الفعاليات يوم السبت ١ فبراير مع عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية في تمام الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، يعقبه عروضا فنية لفرقتي حلايب التلقائية وأطفال أوبرا عربي في تمام الثالثة مساء على مسرح بلازا ١.

وفي يوم الأحد ٢ فبراير تواصل فرقة حلايب التلقائية عروضها الفنية في تمام الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، يعقبها عرضا فنيا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، أما مسرح بلازا ١ يشهد عرضا فنيا لكورال مركز الجيزة في تمام الثالثة مساء.

ويستهل اليوم التالي بعرض لفرقة المنيا للفنون الشعبية في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء على مسرح بلازا ٢، يعقبه عروضا لفرقتي حلايب التلقائية وأسوان للفنون الشعبية على مسرح بلازا ١ في تمام الثالثة مساء.

أما يوم الثلاثاء ٤ فبراير يستقبل مسرح بلازا ٢ عروضا فنية لفرقتي حلايب التلقائية وبورسعيد للموسيقى العربية في تمام الواحدة والنصف مساء، فيما يستقبل مسرح بلازا ١ العرض الفني لفريق كورال أطفال شبرا الخيمة في الرابعة والنصف مساء.

وتختتم العروض الفنية يوم الأربعاء 5 فبراير ويشهد مشاركة لفرقة بني سويف للفنون الشعبية على مسرح بلازا ١ في تمام الواحدة والنصف مساء، يعقبها عرضا فنيا لفرقة حلايب التلقائية، فيما تقدم فرقة أسوان للفنون الشعبية، عرضا فنيا على مسرح بلازا ٢ في تمام الثالثة مساء.

إصدارات قصور الثقافة

وتشارك هيئة قصور الثقافة في دورة هذا العام بأكثر من 165 عنوانا جديدا تم اختيارها بعناية وصدرت ضمن سلاسل الهيئة وأخرى تم إصدارها بمناسبة المعرض، وتقديمها بأسعار مخفضة للجمهور، وقد تنوعت موضوعات الكتب لتشمل التاريخ والتراث والأدب الشعبي والتراجم العالمية وكتب أعلام الفكر بالإضافة إلى إصدارات متنوعة في سلاسل: السينما، السير الذاتية، أدب الرحلات، الفلسفة، والدراسات الشعبية، الفن التشكيلي، النقد الأدبي، المسرح، والموسيقى، والعبور، وكذا الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية، بجانب الركن الخاص بكتب الأطفال وركن في جناح الهيئة للكتب المخفضة.

ويشهد ركن الطفل مجموعة كبيرة من الورش الفنية والحرفية يقدمها نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين، بجانب اللقاءات المقدمة احتفاء باختيار الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض الطفل، والزيارات والجولات الميدانية المخصصة للأطفال المشاركين في دوري المكتبات بالمحافظات والأطفال من المناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات".

ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 80 دولة و1300 دار نشر و6 آلاف عارض، وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

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