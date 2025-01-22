الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا

شغل حديث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مساء اليوم الأربعاء، منصات التواصل الاجتماعي، لكن عبارة واحدة انتشرت بشكل كبير.

الشيباني: شعارنا هو سوريا أولًا

خلال الحديث، قال الشيباني: "شعارنا هو سوريا أولا".

وأضاف الشيباني مازحا مع توني بلير: "الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

هذه المزحة أضحكت رئيس وزراء بريطانيا السابق، وجميع الحضور خلال اللقاء الذي بث على الهواء.

الشيباني يناقش تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة

وبعدها استكمل الشيباني قائلا: "سوريا أولا وأخيرا للشعب السوري".

وخلال اللقاء، ناقش الشيباني تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة، وآماله برفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في ما وصفه "مفتاح استقرار" البلاد.

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