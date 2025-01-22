الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا

الشيباني، فيتو
الشيباني، فيتو

شغل حديث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مساء اليوم الأربعاء، منصات التواصل الاجتماعي، لكن عبارة واحدة انتشرت بشكل كبير.

 الشيباني: شعارنا هو سوريا أولًا 

خلال الحديث، قال الشيباني: "شعارنا هو سوريا أولا".

وأضاف الشيباني مازحا مع توني بلير: "الرئيس ترامب أخذ هذا الشعار منا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

هذه المزحة أضحكت رئيس وزراء بريطانيا السابق، وجميع الحضور خلال اللقاء الذي بث على الهواء.

 الشيباني يناقش تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة

 وبعدها استكمل الشيباني قائلا: "سوريا أولا وأخيرا للشعب السوري".

وخلال اللقاء، ناقش الشيباني تطلعات بلاده للمرحلة المقبلة، وآماله برفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في ما وصفه "مفتاح استقرار" البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السابق الرئيس ترامب المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

مواد متعلقة

ترامب يتوعد بفرض عقوبات على روسيا حال عدم التوصل لحل مع أوكرانيا

كريستين لاجارد: أوروبا يجب أن تستعد لرسوم ترامب الجمركية

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نسعى لإدخال قطر بمسار التطبيع مع إسرائيل
ads

الأكثر قراءة

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا في حادث إطلاق نار بـ قنا

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أول قرار من النيابة بشأن ضحية حادث الأقصر

أهالي الأقصر عن مرتكب جريمة منطقة أبو الجود: "مختل وكان معيشنا الرعب"

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل مع قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية