مبعوث ترامب للشرق الأوسط: نسعى لإدخال قطر بمسار التطبيع مع إسرائيل

كشف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف،عن أنه بإمكان أن الولايات المتحدة تستطيع إدخال قطر في مسار التطبيع مع إسرائيل.

جهود أمريكية لتطبيع العلاقات بين قطر واسرائيل

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، مساء اليوم الأربعاء، قال ويتكوف إنه يعتقد أن جميع دول المنطقة يمكن أن تلحق بركب الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

الدوحة تلعب دور اساسي في اتفاق وقف اطلاق النار

وعندما طُلب منه تحديد دول بعينها، أشار إلى قطر، وقال إن الدوحة لعبت دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد ويتكوف أنه سيزور المنطقة للمشاركة فيما وصفه بفريق التفتيش المنتشر في قطاع غزة وعلى امتداده لضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد ويتكوف: سأذهب إلى إسرائيل للمشاركة في آلية التفتيش الخاصة بغزة.

كما أضاف مبعوث ترامب للشرق الأوسط: أعتقد أننا سنحصل على فرصة لإشراك الجميع في مستقبل أفضل للمنطقة.

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