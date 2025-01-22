تكريم الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد في مهرجان ملكة جمال العرب

شهدت فعاليات مهرجان ملكة جمال العرب، الذي أقيم مؤخرًا في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، تكريم عددِ من نجوم ورواد الفن والمجتمع والطب، على رأسهم الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد، التي شاركت في لجنة تحكيم المهرجان لاختيار ملكة جمال العرب، بدعوة كريمة من الدكتورة حنان نصر، رئيسة المهرجان.

تكريم الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد



وفي إطار تكريم المبدعين في المجال الطبي، تم تكريم الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد، تقديرًا لإسهاماتهما البارزة في مجالي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، وجاء هذا التكريم اعترافًا بجهودهما في تقديم حلول علاجية متطورة تعتمد على التغذية العلاجية، التي تُعد من أبرز الأساليب العلاجية المعتمدة عالميًا، فضلًا أنها تهدف إلى تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض المزمنة من خلال فهم العلاقة بين التغذية والصحة.

أهمية التغذية العلاجية



وأكد الطبيبان عادل زكريا وميري شهيد خلال كلمتيهما في حفل التكريم أن التغذية العلاجية أصبحت عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة وعلاج الأمراض المزمنة بأساليب طبيعية وآمنة، وأشارا إلى أن هذا النهج العلاجي يعتمد على فهم العلاقة بين الغذاء والصحة، مما يسهم في الوقاية من الأمراض وتحسين الحالة الصحية للمرضى.

وعبّر الطبيبان خلال كلمتيهما عن سعادتهما بهذا التكريم الذي يُعد حافزًا لهما لمواصلة العمل والابتكار في مجاليهما، وأشارا إلى أهمية دور التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في تحقيق الصحة المستدامة، مؤكدين على ضرورة التوعية بأهمية هذه التخصصات في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وقالت الدكتورة ميري شهيد، خلال تصريحات لها على هامش التكريم، إنها تعمل برؤى جديدة حول كيفية توظيف النظام الغذائي بشكل علمي لتحسين حياة المرضى، مشيرةً إلى أن العلم أتاح حاليًا استخدام تقنيات علاجية متطورة تهدف إلى استعادة الحركة الطبيعية للجسم بعد الإصابات أو العمليات الجراحية، مع تطوير برامج فردية تناسب كل حالة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زكريا، على أهمية دور العلاج الطبيعي في إعادة تأهيل المرضى وتحسين قدرتهم على الحركة، مشيرًا إلى أن التغذية العلاجية جنبًا إلى جنب مع العلاج الطبيعي يلعبان دورًا حاسمًا في تحقيق الشفاء التام للمرضى، ومجال التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي شهد تطورًا ملحوظًا على مستوى العالم، وأصبح هذان المجالان من أهم العلاجات المساعدة في علاج العديد من الأمراض المزمنة، ومصر من الدول الرائدة في هذا المجال.

حفل التكريم



شهدت الأمسية حضورًا لافتًا لنخبة من النجوم والمبدعين العرب، مما منح الحدث طابعًا مميزًا من الفخامة والتميز، وعكس أهمية الدور الذي يلعبه المهرجان في دعم وتقدير الإنجازات البارزة في مختلف المجالات، ومن بين الحضور، الفنانة رحاب الجمل، والفنانة جوري بكر، والفنانة اللبنانية مروة، والفنان طارق النهري، والفنانة صبا الرافعي، والفنان عصام كاريكا، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

واختُتم الحفل بتوجيه التحية لكل الحاضرين والمكرمين، مع التأكيد على الدور البارز للإعلام والفن في تعزيز الروابط العربية، وإبراز المواهب التي تسهم في رفعة المجتمعات، وهذا الحدث لم يكن مجرد تكريم، بل كان رسالة قوية تؤكد على أهمية الإعلام والفن كأدوات لتعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب العربية.

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