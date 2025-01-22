الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة لتأمين القطاع

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

قالت شرطة غزة: إن جيش الاحتلال دمر جميع مقار ومراكز الشرطة في قطاع غزة وأحرق ودمر مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.

خسائر شرطة غزة في العدوان الإسرائيلي 

وأضافت شرطة غزة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء:" أن هناك  أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة اللواء الشهيد محمود صلاح".

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شكرًا أهل غزة

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وتابع البيان:" أصيب أكثر من 1950 واعتقل 211  لدى الاحتلال من منتسبينا خلال الحرب،  وبدأنا تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة من أجل بسط الأمن والنظام العام".

شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة

واستطردت:" في الأيام القادمة مزيد من الإجراءات التي تكفل أمن الناس واستقرارهم وندعو الأهالي إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها".

وأكدت شرطة غزة:" لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون وطواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة والشريكة على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة".

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غزة العدوان الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة

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