شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة لتأمين القطاع

قالت شرطة غزة: إن جيش الاحتلال دمر جميع مقار ومراكز الشرطة في قطاع غزة وأحرق ودمر مئات المركبات والمقدرات التابعة للجهاز.

خسائر شرطة غزة في العدوان الإسرائيلي

وأضافت شرطة غزة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء:" أن هناك أكثر من 1400 شهيد من قادة وضباط ومنتسبي جهاز الشرطة وفي مقدمتهم مدير عام الشرطة اللواء الشهيد محمود صلاح".

وتابع البيان:" أصيب أكثر من 1950 واعتقل 211 لدى الاحتلال من منتسبينا خلال الحرب، وبدأنا تطبيق خطة انتشار في جميع محافظات قطاع غزة من أجل بسط الأمن والنظام العام".

شرطة غزة تتخذ إجراءات جديدة

واستطردت:" في الأيام القادمة مزيد من الإجراءات التي تكفل أمن الناس واستقرارهم وندعو الأهالي إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة والالتزام بالتعليمات الصادرة عنها".

وأكدت شرطة غزة:" لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف النظام والقانون وطواقم هندسة المتفجرات تعمل مع الجهات المختصة والشريكة على تفقد الأماكن التي ما زالت تحتوي على مخلفات القذائف غير المنفجرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.