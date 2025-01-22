شكرًا أهل غزة الصامدين، المدافعين عنا وعن الحرية وعن الاستقلال، شكرًا أهل غزة على أن سترتم عوراتنا، شكرًا على أنكم قاتلتم بصدور عارية، صدور اختزنت الصبر والصمود والإيمان والأمل دانات تزلزل عدوان الغرب علينا، شكرًا لكم أن هزمتم مؤامرات حيكت بليل ليس لكم وحدكم بل لنا جميعًا.

شكرًا أهل غزة المنتصرين على أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، شكرًا على صمودكم وقتالكم حتى آخر نفس، شكرًا أن بعثتم في نفوسنا الإباء والعزة والكرامة والأمل، شكرًا لكل أم رفضت الخضوع وضحت بالغالي والنفيس، شكرًا لكل أب لم ينكسر على الرغم من مرارة فقد الصغار، شكرًا لكل شاب حمل روحه فداءً لوطن عربي لم يَعُد يعرف معنى الفداء.

شكرًا لرايات النصر المرفوعة والهامات المنتصبة بين بقايا مدن كانت، ثم أصبحت رمادًا وترابًا ودمارًا. شكرًا أن بذرتم بين بقايا الركام إرادة لم تهزمها صواريخ العم سام، ولا أجهزة تجسس إنجلترا بيت الشر، ولا فرقاطات فرنسا داء الاستعمار المطارد في كل مكان.

شكرًا أهلنا الذين فقدوا ذويهم واستطعموا الجوع ذخيرة للإرادة، وأشعلوا نيران الهزيمة تحت الركام وتحت القصف وتحت الهشيم الشاهد على دموية الغرب، شكرًا لكل مَن حمل السلاح وواجه كل آلات القتل الممنهج وأدوات القصف العشوائي على البيوت وعلى الأطفال وعلى العجائز. شكرًا لعجائز كانوا أصمد من فتياننا في العواصم العربية المستسلمة، الخاضعة، الخانعة، المستكينة.

شكرًا أهل غزة أن منحتمونا الغد الذي هرب من حكامنا ومن علمائنا ومن أساتذتنا ومن خبرائنا ومن خواصنا وعوامنا.. شكرًا أن أثبتم أن الإرادة الإنسانية أقوى من كل صنوف الأسلحة الفتاكة، وشكرًا أن واجهتم بوارج وفرقاطات وطائرات وصواريخ كل الغرب.. شكرًا أن هزمتم إمبراطورية التوحش في واشنطن.



شكرًا أهل غزة أن أيقظتمونا بعد أن صرنا في نوم عميق وظننا أن ثباتنا لن تكون له نهاية، وأن استسلامنا أمان، وأن تفريطنا سلام، وأن هواننا أمر واقع لا بد أن نعايشه ونعيشه، شكرًا أن قلتم لكل جبار عنيد وكل معتد أثيم وكل شيطان مريد: لا وألف لا.

شكرًا لهؤلاء المنتصبين كالنخيل أمام العدو، الركع السجود عند الله، شكرًا لهؤلاء المؤمنين السابحين ضد الغي والخوف والتراجع والهزيمة، شكرًا لتلك الأحجار التي تحملت أطنان المتفجرات وحوت أجسادًا طاهرة التقت ربها في عليين، شكرًا لأمهات علمننا أن المرأة الفلسطينية بألف من سكان القصور ومرتادي حانات السلطة ومروجي أساطير ملوك العار وأمراء الخيبة.

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