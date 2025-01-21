الثلاثاء 21 يناير 2025
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أخبار الحوادث اليوم: حريق مول تجاري في العتبة.. تطورات قضية هشام جوجل.. استشهاد ضابط وإصابة آخرين داخل بنك مصر بالفيوم

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفاصيل حريق العتبة، النيران تلتهم مول درب البرابرة وإصابة 4 أشخاص باختناق (صور)

نشب حريق هائل في مول تجارى بمنطقة درب البرابرة في العتبة وهرعت سيارات إطفاء لإخماد النيران.

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم 

شهدت محكمة الفيوم، محاولة شاب يدعى هشام جوجل التخلص من حياته في ضوء اتهامه في وقائع ابتزاز خطيبته وفتيات أخريات ضحايا له.

القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية. 

نيابة الإسكندرية تحقق في إصابة 3 طلاب على يد زميلهم

 تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بسلاح أبيض، وإصابة 3 أشخاص في منطقة كفر عبده عقب خروجهم من سنتر خاص بالدروس الخصوصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، وحجز الطالب المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مقطع الفيديو وكاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصهم. 

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحفيظ في بنك مصر بالفيوم

استشهد العقيد فتحي عبد الحافظ من قوة مديرية أمن الفيوم في واقعة اقتحام شخص بنك مصر في الفيوم.

لتسببهم فى وفاة طفل، إحالة مسئولين بمستشفى بالشرقية للمحاكمة التأديبية

 أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسئولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.

سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف والحقائب والمساكن وعيادة طبيب .

لسوء حالته الصحية وكبر سنه، حيثيات تخفيف حبس المخرج عمر زهران لمدة عام

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف عمر زهران مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

 

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