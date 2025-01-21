الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

القبض على تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية

القبض علي تاجر عمله
القبض علي تاجر عمله غسـل 100مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي

 ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر عمله غسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في محافظة الدقهلية. 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (100مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.  

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