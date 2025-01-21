سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 13 لصا لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف والحقائب والمساكن وعيادة طبيب .

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق) بتهمة إرتكاب واقعة سرقة محتويات فيلا ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، "يعمل طرفه"، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).



كما ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب “المغافلة” وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

سقوط 13 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف والحقائب والمساكن وعيادة طبيب



وتم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية، تخصص نشاطهن الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب “النشل” وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.





وضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتهمة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وتقطيعها إلى أجزاء، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها، والتصرف فى الأجزاء الخارجية للسيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك مركز صيانة سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) "تم ضبطه".





وتم ضبط (سيدة، عاطل – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" من داخل إحدى العيادات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المسروقات المستولى عليها وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلبتهما الشخصية).



وضبط (سائق "يعمل بإحدى شركات النقل الذكى") لقيامه بالإستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب إستقلالها السيارة رفقته وترك هاتفها سهوًا بداخل السيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله سيئ النية (عاطل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".



كما تم ضبط (سيدة) لإرتكابها واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن (إحدى السيدات) ومحاولة بيعها لأحد المحلات بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط (المسروقات المستولى عليها)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.