إخماد حريق في محمصة بالإسكندرية بسبب انفجار أسطوانة غاز

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع إثر انفجار اسطوانة غاز في محل تجاري "محمصة" بشارع 20 بمنطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية، وامتدت آثاره إلى واجهة عقار مجاور ومخزن دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بنشوب حريق في محل بالعقار رقم 5 الكائن بشارع 20 بمنطقة أبو سليمان نطاق حي شرق؛ انتقلت على إثره قوة من الشرطة رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف.

تبين اندلاع الحريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل محل "محمصة" بالعقار المشار إليه وهو مبنى من طابق واحد يضم المحمصة ومعرض سيارات وملحق به مخزن.

تسبب الحريق في تلفيات بواجهة العقار المجاور بالإضافة إلى المخزن الملحق بمعرض السيارات الملحق بالعقار رقم 5؛ ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده لمنشآت مجاورة؛ فيما تم الاستدلال على صاحب محل المحمصة وجرى اصطحابه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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