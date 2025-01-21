لسوء حالته الصحية وكبر سنه، حيثيات تخفيف حبس المخرج عمر زهران لمدة عام

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف عمر زهران مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

نص حيثيات حكم حبس عمر زهران سنة واحدة



جاء بالحيثيات، القضية التي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف، وعضو المستشارين خالد سليمان، ورامي راضي، وحضور أحمد فولي، وكيل النائب العام، أنه تبين للمحكمة إبان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرًا لكبر السن.

وأضافت الحيثيات كما أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.

منطوق الحكم علي عمر زهران

وجاء بمنطوق الحكم حكمت للمحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بتعديل حكم أول درجة الصاد بحق عمر زهران، مخرج، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار.

تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية أن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وكشفت التحقيقات أن المسروقات الذهبية، عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

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