القبض على بطل فيديو إلقاء قطة في البحر بمطروح

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" في البحر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" بالبحر حال جلوسه على الشاطىء بمطروح.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمطروح) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد المزاح وزيادة نسبة المشاهدات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.