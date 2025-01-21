الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

القبض على بطل فيديو إلقاء قطة في البحر بمطروح

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" في البحر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" بالبحر حال جلوسه على الشاطىء بمطروح.

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وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمطروح) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد المزاح وزيادة نسبة المشاهدات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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