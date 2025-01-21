الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نيابة الإسكندرية تحقق في إصابة 3 طلاب على يد زميلهم

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

 تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بسلاح أبيض، وإصابة 3 أشخاص في منطقة كفر عبده عقب خروجهم من سنتر خاص بالدروس الخصوصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، وحجز الطالب المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مقطع الفيديو وكاميرات المراقبه بمحيط الواقعة لفحصهم. 

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر، بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالبين "مصابان بجروح طعنية"، وطرف ثانى 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة الطرف الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، وتم ضبطهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الاسكنرية اخبار حوادث الإسكندرية مشاجرة طلبه بالإسكندرية كفر عبده مديرية أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة طلاب بأسلحة بيضاء في الإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

اللقطات الأولى لحريق نشب داخل مول بالعتبة

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

نشوب حريق داخل مول بالعتبة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

منوعات

المزيد

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

31.82 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في البورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

المزيد
الجريدة الرسمية