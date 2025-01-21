نيابة الإسكندرية تحقق في إصابة 3 طلاب على يد زميلهم

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها بشأن حدوث مشاجرة بين طلاب بسلاح أبيض، وإصابة 3 أشخاص في منطقة كفر عبده عقب خروجهم من سنتر خاص بالدروس الخصوصية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، وحجز الطالب المتهم على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مقطع الفيديو وكاميرات المراقبه بمحيط الواقعة لفحصهم.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدى جابر، بحدوث مشاجرة بين طرف أول طالبين "مصابان بجروح طعنية"، وطرف ثانى 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإصابة الطرف الأول مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"، وتم ضبطهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.

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