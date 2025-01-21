الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

تفاصيل استشهاد العقيد
تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ 

استشهد العقيد فتحي عبد الحافظ من قوة مديرية أمن الفيوم في واقعة اقتحام شخص بنك شهير في الفيوم.

وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة اقتحام بنك شهير في الفيوم، حيث بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج.

وأضاف المصدر: انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد  فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته وأسفرت عن استشهاده.

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وتم السيطرة على المتهم بمعرفة قوات الأمن وضبطه وجرى اقتياده إلى أحد الأقسام الشرطية لحين العرض على النيابة العامة. 

وتم نقل جثمان الشهيد العقيد فتحي عبد الحافظ إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والسلاح المستخدم في الحادث وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم الأقسام الشرطية التحفظ على كاميرات المراقبة

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