تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك شهير بالفيوم

استشهد العقيد فتحي عبد الحافظ من قوة مديرية أمن الفيوم في واقعة اقتحام شخص بنك شهير في الفيوم.

وكشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية تفاصيل واقعة اقتحام بنك شهير في الفيوم، حيث بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج.

وأضاف المصدر: انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته وأسفرت عن استشهاده.

وتم السيطرة على المتهم بمعرفة قوات الأمن وضبطه وجرى اقتياده إلى أحد الأقسام الشرطية لحين العرض على النيابة العامة.

وتم نقل جثمان الشهيد العقيد فتحي عبد الحافظ إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والسلاح المستخدم في الحادث وإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.