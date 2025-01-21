الثلاثاء 21 يناير 2025
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حوادث

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

حادث الفيوم
حادث الفيوم

تلقت مديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخارى قبل موعده، حيث انتابته على إثرها حالة هياج عصبي.


وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحى عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده لاحقا.

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مديرية أمن الفيوم البنك الفيوم

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