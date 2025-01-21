استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك شهير بالفيوم

تلقت مديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين نتيجة لمطالبته بصرف عائده الإدخارى قبل موعده، حيث انتابته على إثرها حالة هياج عصبي.



وانتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعد إصابته العقيد فتحى عبد الحفيظ سويلم (من قوة مديرية أمن الفيوم ) بآلة حادة كانت بحوزته أسفرت عن استشهاده لاحقا.

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