التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

شهدت محكمة الفيوم، محاولة شاب يدعى هشام جوجل التخلص من حياته في ضوء اتهامه في وقائع ابتزاز خطيبته وفتيات أخريات ضحايا له.

وأصيب المتهم "هشام م. ك" والشهير بـ هشام جوجل من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة عقب قيامه بإلقاء نفسه من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم بنية الانتحار.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الإسعافات الأولية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

من هو هشام جوجل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم تنسيقا مع الأجهزة المختصة، قد ألقت القبض على المتهم بابتزاز خطيبته، وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تعود أحداث الواقعة، عندما نشر شاب يدعى "مصطفى.أ" منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: « منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام م" من محافظة الفيوم.. ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها، وتم ضبط المتهم وأحيل الي النيابة التي تولت التحقيق وإحالته للمحاكمة».

وأضاف شقيق المجنى عليها منال فى منشور له:« بعد فسخ الخطبة بالتراضي، استأجر بعض البلطجية لتهديد أختي والتشهير بها، ونشر رقم هاتفها الشخصي بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي ولعدد غير معلوم من الأشخاص والبلطجية، مع إبلاغهم أنه رقم فتاة تعمل بالدعارة، لتبدأ في استقبال رسائل ومكالمات ذات محتوى جنسي من أشخاص لا تعرفهم، وبعضهم يشرع في تهديدها، الأمر الذي اضطرها لتغيير رقم هاتفها، وقامت بتحرير بلاغ ضد المدعو هشام رقم 643 لسنة 2020 بتاريخ 16 فبراير 2020. وتم تجاهل البلاغ لحد ما تم حفظه».

واستطرد قائلا: « في يوم 11 يوليو 2023، استقبلت منار على هاتفها عدد من الرسائل المكتوبة والصوتية على تطبيق واتساب، يقوم فيها هشام بالسب والقذف والتشهير والتهديد لمنار ولأمي، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 124 لسنة 2023 جنح اقتصادية الفيوم. وصدر ضده حكم في 27 نوفمبر 2024 بالغرامة عشرين ألف جنيه والتعويض خمسة آلاف جنيه، من محكمة بني سويف الاقتصادية».





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