الأربعاء 15 يناير 2025
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صحة الشرقية: استمرار فحص وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة بفاقوس

حديثي الولادة
حديثي الولادة

أكدت الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوي مديرة الإدارة الصحية بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية  استمرار فعاليات مبادرة فحص وعلاج فقدان السمع بجميع الوحدات الصحية التابعة لإداره فاقوس الصحية وذلك بتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل اول وزارة الصحة بالشرقية،   

صحة الشرقية تنظم لقاء علميا بمستشفى طوارئ فاقوس

 يتم تقديم خدمة فحص وعلاج فقدان السمع للاطفال من عمر يوم فأكثر لفحص السمع ومن يوجد لديه ضعف أو فقدان للسمع يتم تحويلة لاستكمال الفحص وتلقي العلاج اللازم وذلك في إطار العديد من المبادرات التي تستهدف جميع أفراد الأسرة المصرية من أجل صحة وحياة أفضل.

 

متابعة الوحدات الصحية بفاقوس -فيتو
متابعة الوحدات الصحية بفاقوس -فيتو

المرور على الوحدات الصحية 

كما قامت مديرة الإدارة الصحية بفاقوس ومساعديها اليوم  بالمرور علي العديد من الوحدات الصحية  لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين  ومتابعة العمل بالمبادرات الرئاسية  والتطعيمات الدورية  ومدى توافر الأدوية ومتابعة الملفات والوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين

تطعيم  الحجاج والمعتمرين بفاقوس - فيتو
تطعيم  الحجاج والمعتمرين بفاقوس - فيتو

صحة فاقوس بالشرقية تواصل جهود التصدي للناموس والحشرات الناقلة للأمراض

توافر تطعيمات الحجاج والمعتمرين والاطفال 

وأعلنت الطحاوي أن  الإدارة الصحية بفاقوس توافر تطعيمات الحجاج بالمركز الطبي بمنيه المكرم  حيث يكون  تطعيم الحجاج سحائي رباعي بسعر ٦٧٧جنيه وتطعيم المعتمرين والزوار سحائي ثنائي بسعر ٢٠٧ جنيه وقالت بالنسبة للأطفال من سبق لهم تطعيم السحائي بالمدارس يتم إحضار إفادة من المدرسة للمركز الطبي واستلام البطاقة الصحية مقابل ٧ جنيه

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فقدان السمع بجميع الوحدات الصحية علاج فقدان السمع مبادرة فحص وعلاج الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مديرة الادارة الصحية بفاقوس محافظة الشرقية الدكتور هانى جميعة وكيل اول وزارة الصحة

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