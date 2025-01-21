الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم

شاحنة مساعدات إلى
شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، فيتو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بدخول 260 شاحنة مساعدات اليوم إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة، بينها 23 شاحنة وقود.

أضاف أن متوسط ما يتم إدخاله 350 مساعدات قياسا بما تم إدخاله في اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن المساعدات عبارة عن مواد غذائية ومياه وخيام وبطاطين.

جيش الاحتلال يوجه بيانًا تحذيرًا لسكان قطاع غزة

وعلى الجانب الآخر وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، بزعم تفادي ما وصفه بـالاحتكاكات وسوء الفهم.

وزعم أدرعي: "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قواتنا في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

تحذير من الاقتراب لقوات الاحتلال

وادعى: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة”.

 قوات جيش الاحتلال

واختتم: “نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لسكان قطاع غزة

مستشفيات قصر العيني ترفع حالة الطوارئ لاستقبال المرضى والمصابين من غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال معبري كرم أبوسالم العوجة كرم أبوسالم جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

السفير الإسرائيلي بواشنطن: فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة

القناة 12 الإسرائيلية: شاحنات المساعدات ستدخل قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم

دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
ads

الأكثر قراءة

بعد اعتماده جنسين ذكرا وأنثى فقط، رسالة علاء مبارك لـ ترامب: عشنا وشفنا

براتب شهري 9000 درهم، وزير العمل يعلن عن فرص عمل جديدة في الإمارات

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

جرائم التلامذة، طالب إعدادي يؤدي الامتحان بدلا من صديقه المسافر بمدرسة في العجوزة

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

مهرجان الجونة السينمائي يعلن موعد دورته الثامنة

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية

منوعات

المزيد

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

طفل تركي يقتل والدته بالخطأ أثناء اللعب ببندقية صيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

3231 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في بداية التعاملات

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

صاحبة الشورى أم هاشم.. معلومات عن السيدة زينب وهذه أشهر ألقابها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

البحث والتنقيب عن التراث المفقود لـ "الصوت الباكي"، الأوقاف تعلن إحياء تراث الشيخ المنشاوي

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالرغبة فى الابتعاد عن المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية