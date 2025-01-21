الثلاثاء 21 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يوجه تحذيرا لسكان قطاع غزة

افيخاي،فيتو
افيخاي،فيتو

 وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا عاجلا إلى سكان قطاع غزة، بزعم تفادي ما وصفه بـالاحتكاكات وسوء الفهم.

 

جيش الاحتلال يوجه بيانًا تحذيرًا لسكان قطاع غزة

وزعم إدرعي: "بناء على الاتفاق تبقى قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشرة في مناطق محددة في قطاع غزة. يجب عدم الاقتراب إلى قواتنا في المنطقة حتى إشعار آخر. الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

 

تحذير من الاقتراب لقوات الاحتلال

وادعي: “لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو طريق نتساريم خطيرا في ضوء أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة”. 

واختتم: “نحذر السكان من مغبة الاقتراب إلى قوات جيش الاحتلال عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص”.

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