الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

دخول المواد الأغاثية
دخول المواد الأغاثية لغزة

تواصل شاحنات المساعدات الإغاثية، صباح اليوم الأحد، العبور من معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء  إلى قطاع غزة بعد إنهاء الإجراءات في معبري كرم أبو سالم والعوجة.

 

 وأعلنت مصادر في معبر رفح البري أن إجمالي ما تم دخوله حتى الآن 160 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة من مواد غذائية ومعيشية متجها إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة.

 

وأكدت المصادر انتهاء الإجراءات الخاصة بدخول الشاحنات حيث كانت الأولوية لدخول  شاحنات الوقود متجهة إلى معبر كرم أبو سالم وعدد من سيارات الإسعاف داخل معبر رفح تمهيدا لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

 

وجاء إعلان إسرائيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ رسميًا في تمام الساعة 11 والربع صباحا بعد أن أعلنت حركة حماس عن أسماء الأسرى الثلاث المقرر الإفراج عنهم. 

 قال الناطق باسم  كتائب القسام أبو عبيدة: إن كتائب القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسرى الصهاينة “رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير”.

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