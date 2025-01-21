الثلاثاء 21 يناير 2025
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روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

روبوت
روبوت

استحوذ الروبوت SE01 "الشبيه بالإنسان" على اهتمام عالمي جديد بفضل قدرته الاستثنائية على محاكاة مشية الإنسان.

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة لمشية الإنسان

 

نشرت شركة الروبوتات الصينية، EngineAI، مقطع فيديو يظهر الروبوت أثناء تجواله برفقة البشر خارج مكتب الشركة في شنتشن، ما أثار إعجاب المتابعين حول العالم.

واعتقد البعض في البداية أن الفيديو يعرض رسوما متحركة بالحاسوب بسبب تحركات SE01 المعقدة والدقيقة. لكن الفيديو يسلط الضوء على التقدم الملحوظ في قدرات الروبوتات في الصين خلال العام الماضي.

وتزامن نشر هذا الفيديو مع مشاركة EngineAI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، حيث عرضت مجموعة من الروبوتات الشبيهة بالإنسان، مثل SE01 وSA01 وPM01.

 

عالم الذكاء الاصطناعي..ونال الفيديو إعجاب العديد من خبراء التكنولوجيا، بمن فيهم جيم فان، عالم الذكاء الاصطناعي في NVIDIA، الذي أشاد بمشية SE01 السلسة.

وقال فان: "مشية الروبوت رائعة، ولكننا بحاجة إلى هذه الروبوتات لتنفيذ مهام حيوية مثل إطفاء الحرائق بأسرع وقت ممكن".

 

 

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