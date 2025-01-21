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حوادث

إحالة سائق ميكروباص متهم بدهس سيدة في مدينة نصر للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة مدينة نصر بإحالة سائق متهم بدهس سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر، للمحاكمة الجنائية

مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث دهس أسفر عن حالة وفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدي الأهالي عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثان النيابة العامة

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