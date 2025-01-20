الإثنين 20 يناير 2025
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حوادث

ماطل وأكد لي شراء سيارة، نص أقوال أفشة في النصب عليه من رجل أعمال بالتجمع

اللاعب محمد مجدي
اللاعب محمد مجدي قفشة

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، لأقوال اللاعب محمد مجدي قفشه بواقعة رجل أعمال “ر. ح.ر” متهم بالنصب عليه. 

وغادر منذ قليل اللاعب محمد مجدي قفشة،سرايا النيابة العامة، بعد الاستماع لاقواله. 

وأكد أفشة في أقواله انه قام بتحويل نص المبلغ وهو حوالي ٦ مليون جنيه لحساب رجل الأعمال نظير شرائه سيارة له وقدم ما يثبت ذلك، وبعد تاكيد من رجل الأعمال المتهم انه قام بشراء السيارة أرسل له باقي المبلغ حوالي ٧ مليون جنيه اخرين، وعند مطالبة بالسيارة ماطل وتجاهل اتصالاتي ورسائلي. 

النصب على اللاعب مجدي قفشة 

وكان محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، تقدم ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع، والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأولن بتلقى بلاغ من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه.

 

وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة وألقى القبض على المتهم، وهو طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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