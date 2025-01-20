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حوادث

المؤبد لـ 5 متهمين باختطاف وقتل شخص في شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين يتزعمهم أمين شرطة سابق لاختطاف شخص واحتجازه وتعذيبه وقتله بسبب خلافات سابقة.

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كانت النيابة العامة، احالت  المتهمين "محمد.ع.ه.م" ٣٠ سنة -سائق-، و"صلاح.ف.م.ع" ٣٠ سنة -سائق-، و"محمد.م.م.ا" ٤٠ سنة -سائق-، و"عماد.ح.ف.ح" 40 سنة -أمين شرطة سابق وبدون عمل حاليًا-، و"خالد.م.ج.م" عاطل، في القضية رقم ٣٥٤٩٤ لسنة ٢٠٢٣ جنايات شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٣٨٠٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في غضون الفترة من ٢٠٢٣/٢/٢٧ وحتى ٢٠٢٣/٣/٢١ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلوا المجني عليه مصطفى أحمد عمدًا مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمجني عليه، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات ونفاذًا لاتفاقهم استدرجوه تحايلًا إلى مسكن الأول وما إن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضربًا وقيدوه وشلوا حركته، وما إن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت تحريات المباحث، بعد تأكد المتهمين من المجنى عليه  فارق الحياة اختمرت برأسهم فكرة التخلص من جثمانه للإفلات من العقاب فنقلوه بسيارة المتهم "عماد.ح.ف.ح" إلى أحد الأماكن النائية خارج دائرة القسم وألقوه داخل إحدى البيارات المجاورة للطريق.

والقى رجال المباحث القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وإرشدوا عن مكان القاء الجثة والسيارة المستخدمة فى الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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