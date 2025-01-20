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حوادث

بعد اعترافه، حبس المتهم بقتل زوجته بالإسماعيلية 4 أيام

حبس قاتل زوجته بالإسماعيلية،فيتو
حبس قاتل زوجته بالإسماعيلية،فيتو

أمرت نيابة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته ضربًا وتعذيبا حتى فارقت الحياة بسبب الخلافات الزوجية 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يتم التجديد في الموعد القانوني.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أمن الإسماعيلية يضبط قاتل زوجته بسبب خلافات عائلية في القصاصين

إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة 

وكلفت النيابة رجال المباحث بإجراء التحريات عن الحادث. 

و كانت عزبة سلمى التابعة لقرية المحسمة المحطة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، شهدت واقعة قتل زوج لزوجته عقب تعديه عليها بالضرب المبرح والتعزيب بمنزلهم بسبب خلافات زوجية بينهما.  

واعترف المتهم بقتل زوجته في الإسماعيلية أمام النيابة العامة تفصيليا بجريمته وأنه قتل زوجته بسبب خلافات بينهما.
 

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا يفيد بمصرع سيدة، جراء تعرضها للضرب المبرح من زوجها بسبب خلافات بينهما. 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي بمركز شرطة القصاصين الجديدة، برئاسة الرائد محمد سالم والمقدم حمادة عبدالعال، حيث تمكن الفريق من  إلقاء القبض على الزوج، المتهم بارتكاب الواقعة، والذى يدعى "أحمد. س. د ".

 

مرتكب الواقعة يفر بفعلته 

وكان لى إنهاء، حياة زوجته في ظروف غامضة بمسكنهم في قرية المحسمة المحطة بعزبة سلمي دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.  

 

تلقى مركز شرطة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة العميد تامر الطحاوي، مأمور المركز بلاغًا بوقوع بمصرع سيدة على يد زوجها جراء الضرب المبرح والتعذيب بالمنزل الكائن بعزبة سلمي في قريه المحسمه القديمة بالاسماعيليه وفر هاربا. 
 

 حيث توصلت تحريات البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد سالم ومعاونيه حمادة عبدالعال إلى أن المتهم الزوج يدعي، أحمد س ع، قام بالتعدى على زوجته بالضرب المبرح والتعذيب والسحل، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وفر هاربًا بفعلته،  بعد أن قتل زوجته والتي تدعي'منى سليم سلامة' تقيم بذات العنوان.  

 

 

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