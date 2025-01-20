حريق يلتهم محلا تجاريا في الإسكندرية دون خسائر بشرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الإثنين، حريق محل تجاري في منطقة الرمل، دون وقوع خسائر بشرية.

حريق يلتهم محلا تجاريا

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجاري بمنطقة الرمل، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة النيران وإخمادها.

وكشف الفحص أن النيران التهمت محتويات المحل، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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