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حوادث

بسبب خلافات الجيرة، إحالة سائق للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل جاره بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل جاره بطعنة في الصدر بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.


تعود تفاصيل الواقعة لنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم وانتهت بمشاجرة عنيفة اعتدى  فيها المتهم علي جاره بسلاح أبيض.

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وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، تم القبض علي المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الحادث، ونقل المصاب للمستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهم للنيابة للتحقيق.

عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.


كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة
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