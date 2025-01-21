الثلاثاء 21 يناير 2025
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دين ودنيا

رسالة ماجستير حول أسباب الخلع وطرق علاجها بمعهد الدراسات الإسلامية

أسباب الخلع وطرق
أسباب الخلع وطرق علاجها، فيتو

يشهد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، شعبة الشريعة الإسلامية، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية، مقدمة من الباحث محمد عبد الهادي محمد الشيخ، بعنوان: "الأسباب التي تؤدي إلى كثرة حالات الخلع في المحاكم المصرية وطرق علاجها.. دراسة فقهية وتطبيقية معاصرة".

الباحث محمد عبد الهادي محمد الشيخ
الباحث محمد عبد الهادي محمد الشيخ

تتكون لجنة المناقشة والحكم من: د. شريف محمد عوض، أستاذ علم الاجتماع، ووكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مشرفا مشاركا، ود. يحيى محمد أبو بكر عبد المبدي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، رئيسا وعضوا، ود. عبد الباسط محمد خلف، أستاذ الفقه المساعد، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر، مشرفا، ود. فاطمة الزهراء علي أمين، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب بجامعة القاهرة، مناقشا.

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معنى الخلع

يشار إلى أن الخلع يعني في الفقه الإسلامي: فراق الزوجة لزوجها بفداء يتقاضاه الزوج منها أو من ينوب عنها بألفاظ محددة، بحيث لا يمكن للزوجين أن يتراجعا بعدها، فالخلع هو نوع من الفراق بين الزوجين، بحيث تطلب الزوجة الفراق، وتفتدي نفسها بمال تقدمه إلى زوجها الذي كرهت البقاء معه، وخشيت بسبب تلك الكراهية ألا تؤدي حقه الذي فرضه الله عليها، إليه.

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المعهد العالي للدراسات الإسلامية الشريعة الإسلامية رسالة ماجستير حالات الخلع الفقه الإسلامي

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