تعرف على شروط وإجراءات رفع دعوى الخلع

ترصد فيتو لقرائها، الإجراءات القانونية عند رفع قضية خلع بمحاكم الأسرة وشروطها وخطوات رفعها والمستندات المطلوبة والقواعد القانونية الخاصة بقائمة المنقولات الخاصة بالزوجة في السطور التالية.

أولًا-شروط رفع زوجة دعوى خلع ضد زوجها

- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية.

-ترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها.

-وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

ثانيًا-الإجراءات المتبعة في حالة خلع الزوجة

-تقدم طلب تسوية في مكتب تسوية الاسرة التابع لها وبعد ١٥ يوم تتبع الآتي:

- ترفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابع لها محل إقامة الزوج.

- تتضمن صحيفة الدعوى إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما.

- أن تطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة.

- أن تكون الصحيفة موقعة من محام وإلا كانت باطلة

ثالثًا-خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة

- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي

-ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح

- وفي حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما

-من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة

-ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة

-لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

- الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.

رابعًا- أهم القواعد القانونية الخاصة بالمنقولات:

-تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها.

- المشغولات الذهبية يجب أن تذكر في القائمة على اعتبار أن الزوجة تنتقل إلى مسكن الزوجية بمشغولاتها الذهبية والمتمثلة فى شبكتها.

-ووفقا للقانون تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.

- والتبديد هنا بمعنى بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة وتحرر الزوجة جنحة تبديد المنقولات الزوجية وعقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

- تحرر الزوجة جنحة تبديد المنقولات الزوجية حال تصرفه دون علمها.

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