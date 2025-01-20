"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنّه يسعى إلى توفير الغذاء لأكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة بعد إعادة فتح المعابر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه أمس الأحد.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لـبرنامج الأغذية العالمي، لوكالة فرانس برس: "نحاول الوصول إلى مليون شخص في أقرب وقت ممكن"، في حين بدأت شاحنات الوكالة ومقرّها في روما دخول القطاع.

وأضاف: "نقدّم الدقيق ووجبات جاهزة وسنعمل على كل الجبهات لإعادة تموين المخابز" وتوفير مكمّلات غذائية للأطفال الأكثر تضررا من سوء التغذية.

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى خصوصا على زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعدما تعرض لقصف إسرائيلي مكثّف طوال 15 شهرا.

وأوضح سكاو أنّ "الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة يوميا، وأعتقد أنّ الجزء الأول من هذه المساعدات سيكون إنسانيا، وكل المعابر ستكون مفتوحة".

ودخلت أولى شاحنات برنامج الأغذية العالمي إلى غزة أمس الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع ومعبر زيكيم الواقع شماله، بحسب بيان للبرنامج.

وأضاف سكاو: "لقد خطّطنا لإرسال 150 شاحنة يوميا خلال 20 يوما على الأقل، ويمكننا أن نقدّم المزيد" وفق تعبيره.

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