الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في واشنطن، عشية تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة: "سأنهي الحرب في أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط وسأمنع الحرب العالمية الثالثة".

وتعهد ترامب كذلك بحماية الحدود والمواطنين وحقهم في حيازة الأسلحة و"استعادة حرية التعبير".

وجدد الرئيس المنتخب التأكيد على وعده بخفض الضرائب وإعادة المنشآت الصناعية إلى الولايات المتحدة وتوظيف الأمريكيين وتحديث القوات المسلحة.

وكرر ترامب شعاره الانتخابي، متعهدا "بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". ومن المقرر أن تجري مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة اليوم الإثنين 20 يناير.

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوكرانيا اندلاع حرب عالمية ثالثة

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