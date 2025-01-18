أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يسقط في فخ الخسارة أمام أورلاندو.. أبو تريكة يوجه رسالة لـ عمر مرموش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

فاز فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على مضيفه النادي الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق آرسنال مع نظيره أستون فيلا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب إستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهت مباراة يوفنتوس ضد ميلان بنتيجة 0/2 لليوفي، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 21 من الدوري الإيطالي - الكالتشيو.

ليفربول ضد برينتفورد، فاز فريق ليفربول على نظيره برينتفورد، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي خيتافي من حسم التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية..

اصدر مجلس إدارة نادي الاسماعيلي بيانا رسميا، يدين من خلاله الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب أزمة وقف قيد الدراويش.

دوري أبطال أفريقيا، تأهل فريق مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل أمام يانج أفريكانز سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات.

كشفت صحيفة أس الإسبانية، أن العقد الجديد للنرويجي إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي لا يحمل شرطا جزائيا.

وقالت الصحيفة أنه على الرغم من تأكيد مسؤولي مانشستر سيتي أن عقد هالاند يحتوي على شرط جزائي إلا أن الأمر غير صحيح.

أشاد محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق، بتألق عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أكد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أطلق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصريحات نارية بعد خسارة الأحمر من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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