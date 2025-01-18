أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش

أشاد محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق، بتألق عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال أبوتريكة: “أنا مبسوط إن فيه لاعب مصري سيلعب مع جوارديولا، لأن هذا CV لوحده، بيب جوارديولا مدرسة وهيطلع أفضل ما في عمر مرموش”.

وأضاف: “عمر مرموش كان بيلعب اللعبة، جوادريولا هيخليه يلعب ويفهم اللعبة، مرموش كان نجمًا في فريقه في ألمانيا حاليًا جاء لفريق كله نجوم، الأمل كبير عن مرموش مع السيتي واتمني له التوفيق”.

ويقترب النجم المصري عمر مرموش من الانضمام رسميًّا إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش ضد صلاح

وستكون المواجهة القادمة لفريقي مانشستر سيتي ضد ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح هي الأولى التي تجمع النجمين وجهًا لوجه في الدوري الإنجليزي بعد إتمام الصفقة، ولكنها أيضًا قد تكون الأخيرة في ظل اقتراب رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية عقده هذا الموسم.

موعد أول مواجهة بين مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام ليفربول في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 يوم 23 فبراير المقبل، سيكون الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش وجهًا لوجه.

وينتظر أن يعلن مانشستر سيتي عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش في الساعات القليلة المقبلة بعد أن ودع اللاعب المصري فريقه آنتراخت فرانكفورت الألماني في مباراته ضد دورتموند.

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